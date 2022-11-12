Сулейманов: «С грустью смотрю на результаты «Локомотива»

Нападающий «Пари НН» Тимур Сулейманов, ранее выступавший за «Локомотив», высказался о результатах «железнодорожников» в нынешнем сезоне. Напомним, после 16 туров текущего розыгрыша РПЛ «красно-зелёные» занимают 14-е место в турнирной таблице с 13 набранными очками в своём активе.

22-летний форвард признался, что расстроен такими результатами «Локомотива», однако считает, что с приходом нового главного тренера московскому клубу удастся справиться с нынешней ситуацией.

«Кто бы что ни говорил, это мой родной клуб, я его люблю. И болельщики для меня родные, до сих пор мне пишут. Но я думаю, они со всем справятся», — приводит слова Сулейманова «Матч ТВ».

Свой следующий матч «Локомотив» проведёт сегодня, 12 ноября, против «Спартака». Встреча начнётся в 19:30 по московскому времени.