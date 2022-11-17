Зарема Салихова — о непродлении контракта с Бакаевым: «Считаю, что мы поступили правильно, он даже место в сборной потерял»

Зарема Салихова, супруга бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о расставании с воспитанником московского клуба Зелимханом Бакаевым, который минувшим летом перешёл в «Зенит».

По мнению Салиховой, «Спартак» поступил правильно, не продлив контракт с «Бакаевым», который также потерял место в составе сборной России.

«Спартак» нисколько не пострадал. Напротив, Куинси получил желанную 10-ку и полетел. А Бакаев даже место в сборной потерял», — цитирует Салихову «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне 26-летний Бакаев провёл в составе «Зенита» 19 матчей, отметившись в них одним забитым голом и двумя результативными передачами.