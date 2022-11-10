Агент высказался о возможном уходе Педро Габриэла из «Локомотива»

Луис Фернандо Гарсия, агент нападающего «Локомотива» Педро Габриэла, высказался о будущем своего клиента. Напомним, ранее московский клуб отстранил 23-летнего бразильца от работы с основной командой.

Агент не исключил возможный уход Педро Габриэла из «Локомотива».

«Уйдёт ли Педро Габриэл? Не знаю», — приводит слова агента «РБ Спорт».

Напомним, вингер перешёл в московский клуб в начале сентября из «Брагантино» за 3,5 миллиона евро. Всего в футболке «железнодорожников» он успел провести девять матчей, отметившись в них четырьмя голами и одной результативной передачей.

Действующий контракт Педро Габриэла с «Локомотивом» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 1,8 миллиона евро.