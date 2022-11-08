Гулиев оценил шансы «Локомотива» в борьбе за выживание

Хавбек подмосковных «Химок» Аяз Гулиев высказался насчет дальнейших перспектив столичного «Локомотива» в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Думаю, у «Локомотива» все будет хорошо. Они точно не будут бороться за выживание в РПЛ», - приводятся слова полузащитника на страницах издания «Чемпионат».

В последнем матче «железнодорожники» расписали боевую ничью с екатеринбургским «Уралом» (2:2). Следующий поединок «Локо» проведет против «Спартака» на «РЖД Арене».

После 16 туров Премьер-лиги московская команда набрала 13 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице.