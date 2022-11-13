Мележиков: «Победа - это уже хорошо»

В семнадцатом туре российского чемпионата Премьер-лиги московский «Спартак» снова, как и в первом круге, одолел московский «Локомотив» со счетом 2:1. Как оказалось, это был уже 83-й матч кряду в рамках российской Премьер-лиги, в котором московский «Спартак» либо забивает, либо пропускает - иными словами, не играет в нулевую ничью.

Своим мнением о матче поделился гендиректор «Спартака» Евгений Мележиков, который призвал больше смотреть на результат, нежели на качество игры.

- Победа есть, уже хорошо. Мы не смотрим в целом на таблицу, но сложно сказать, что результат неудовлетворительный. Он, я считаю, на сегодняшний день отличный, - цитирует Мележикова новостное агентство ТАСС.