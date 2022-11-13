Федун: «В лазарете «Спартака» шесть игроков - никто так хорошо с такими потерями не играет»

Экс-владелец московского «Спартака» Леонид Федун высказался насчет ситуации с травмированными игроками в стане «красно-белых» после победы в дерби над «Локомотивом» (2:1).

«В лазарете «Спартака» находится шесть человек. Никто так хорошо с такими большими потерями не играет», - передает слова Федуна издание «Чемпионат».

По итогам 17 туров Российской премьер-лиги «народная команда» под руководством испанца Гильермо Абаскаля набрала 36 баллов и занимает второе место в турнирной таблице. «Красно-белые» отстают от лидирующего «Зенита» на шесть пунктов.

Следующий матч москвичи проведут в Фонбет Кубке России с «Крыльями Советов».