Баринов: «Ну Педриньо и Педриньо»

Полузащитник московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Баринов рассказал об имени своего одноклубника Педро Габриэла.

Футболист поведал о том, что внутри «красно-зелёного» коллектива бразильского футболиста называют просто – Педро.

Про саму ситуацию с запретом о написании именно слова «Педриньо» на футболке клуба российский спортсмен узнал только из интернета.

«У нас в команде даже разговоров таких не было. Ну Педриньо и Педриньо. Я вообще даже не думал об этом», - приводит слова Баринова «Матч ТВ».

Педро Габриэл присоединился к «железнодорожникам» в сентябре нынешнего года.