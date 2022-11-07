Червиченко: «Что в «Венеции» делать игрокам «Спартака»? В карнавале участвовать?»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о назначении экс-наставника «красно-белых» Паоло Ваноли на пост главного тренера итальянской «Венеции».

Ранее Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента московского клуба Леонида Федуна, заявил, что в будущем некоторые игроки «Спартака» могут оказаться в «Венеции».

По мнению Червиченко, клуб из итальянской Серии Б не соответствует уровню спартаковцев.

«Венеция» — аутсайдер Серии Б! Что там делать игрокам «Спартака»? В карнавале участвовать? Чем эта команда лучше наших десяти первых в РПЛ? Только тем, что это Италия?» — цитирует Червиченко «РБ Спорт».

Напомним, что за «Венецию» выступает полузащитник Денис Черышев. Червиченко считает, что 31-летний россиянин просто решил завершить карьеру в необычном месте, поэтому и перешёл в такую команду.