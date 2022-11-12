Шалимов – об игре «Локомотив» - «Спартак»: «Матч трудный»

Чемпион СССР в составе московского «Спартака» Игорь Шалимов высказался по поводу поединка своей бывшей команды с «Локомотивом» (2:1).

«Матч трудный. «Спартак» начал очень хорошо, играли низом, было много моментов. «Локомотив» не мог вылезти, отбивая мяч», - приводит слова Шалимова «Матч ТВ».

Специалист считает, что «красно-зелёным» недоставало футболистов в центральной части футбольного поля, в связи с чем непростым был весь поединок, но второй тайм на этом фоне выделялся особенно.

«Красно-белые» благодаря данной победе продолжают являться главным конкурентом «Зенита» из Санкт-Петербурга в вопросе определения итогового обладателя золотых медалей чемпионата России.