​В «Спартаке» объяснили отсутствие Игнатова

В субботу вечером «Спартак» будет проводить гостевой матч семнадцатого тура чемпионата России против «Локомотива». Полузащитник Михаил Игнатов не попал даже в число запасных игроков «красно-белых». В пресс-службе клуба дали комментарий на этот счёт.

«Михаил Игнатов почувствовал дискомфорт перед матчем. Тренерский штаб принял решение поберечь его», - ответ пресс-службы «Спартака» приводит телеграм-канал «Первый спорт».

Дерби между «Локомотивом» и «Спартаком» начнётся в момент, когда стрелки часов в Москве будут показывать 19:30. Следить за ходом поединка во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции.