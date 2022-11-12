Фёдоров: «В первом тайме сыграли робко»

В семнадцатом туре российского чемпионата Премьер-лиги московский «Спартак» снова, как и в первом круге, одолел московский «Локомотив» со счетом 2:1. Свои два гола «Спартак» забил уже в первом тайме, «Локомотив» отыграл один мяч во второй половине матча.

Временно исполняющий обязанности наставника «Локомотива» Андрей Федоров прокомментировал матч. Он посетовал на слабый первый тайм в исполнении его команды.

- В первом тайме мы были очень робкими. В перерыве состоялся разговор, и очень здорово во втором тайме освежили игру наши замены, - заявил специалист в эфире телеканала «Матч ТВ».