Каррера: «Команды у меня нет — пока не нашел верное, подходящее мне решение»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал свою футбольную деятельность после окончания наставничества в «Бари».

«Наслаждаюсь общением с семьей. Команды у меня нет — пока не нашел верное, подходящее мне решение. Развлекаюсь, тренируя маленьких детей у моего друга с понедельника по среду», - приводит слова Карреры «Спорт-Экспресс».

Специалист поведал о том, что посещает футбольные поединки, проходящие на стадионе «Аталанты». Также Каррера признался, что смотрит очень много футбольных противостояний по телевизору.

«Для меня это — год отдыха. Никакого стресса», - добавил Каррера.