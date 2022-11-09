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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Каррера: «Команды у меня нет — пока не нашел верное, подходящее мне решение»

09 Ноября 2022 • 00:29 Комментировать
Локомотив Москва
...
Спартак Москва
1 4.00 X 3.85 2 1.85
12.11 19:30

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал свою футбольную деятельность после окончания наставничества в «Бари».

«Наслаждаюсь общением с семьей. Команды у меня нет — пока не нашел верное, подходящее мне решение. Развлекаюсь, тренируя маленьких детей у моего друга с понедельника по среду», - приводит слова Карреры «Спорт-Экспресс».

Специалист поведал о том, что посещает футбольные поединки, проходящие на стадионе «Аталанты». Также Каррера признался, что смотрит очень много футбольных противостояний по телевизору.

«Для меня это — год отдыха. Никакого стресса», - добавил Каррера.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Чемпионат России Массимо Каррера
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