Зиньковский – о матче с «Локомотивом»: «Игрой порадовали и выиграли»

Полузащитник московского «Спартака» Антон Зиньковский высказал своё мнение касательно победы в гостевом матче с «Локомотивом» (2:1).

Футболист поведал о том, что на стадионе во время встречи присутствовали его родные, в связи с чем у него присутствовало сильное желание появиться в стартовом составе.

«Был момент, но попал в перекладину. Игрой порадовали и выиграли», - цитирует Зиньковского«Матч ТВ».

Игрок признался в том, что он мог бы забить тот самый гол, если бы пробил немногим ниже, чем сделал это во время противостояния – мяч был слишком сильно задран вверх.

«Спартак» продолжает спорить с «Зенитом» в вопросе о чемпионстве.