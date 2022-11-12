Юран оценил шансы «Локомотива» против «Спартака»

Экс-наставник подмосковных «Химок» Сергей Юран высказался насчет предстоящего дерби между «Локомотивом» и «Спартаком» в рамках 17-го тура чемпионата России. Встреча пройдет в Москве на стадионе «РЖД Арена».

«Как мне кажется, «Локо» будет довольно сложно набрать очки. Все в «Спартаке» прекрасно понимают, что на зимнюю паузу надо уходить с максимальным количеством очков в таблице», - приводит слова специалиста издание «Чемпионат».

Столичное дерби пройдет сегодня, 12 ноября, начало – 19:30 по московскому времени. Перед этой игрой «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице, а «железнодорожники» находятся в зоне переходных матчей.