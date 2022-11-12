Тикнизян – о положении «Локомотива»: «Ничего нельзя чувствовать, кроме боли»

Защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян высказался по поводу нынешнего положения клуба в турнирной таблице РПЛ.

«Ничего нельзя чувствовать, кроме боли. Нужно жертвовать всем, что у нас есть, ради исправления положения», - сказал Тикнизян журналистам после поражения от «Спартака» (1:2).

Футболист, тем не менее, сказал, что вешать нос и с грустным настроем двигаться в будущее не имеет смысла, а лучшим способом исправить текущее положение «железнодорожников» является предельно внимательное и ответственное отношение к каждому последующему поединку «красно-зелёных».