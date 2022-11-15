Кафанов высказался о перспективах Худякова

Тренер вратарей российской национальной команды Виталий Кафанов высказался о перспективах молодого голкипера «Локомотива» Даниила Худякова.

«Пока Худяков набивает шишки. Команда теряет очки, но хорошо, что ему дают возможность набираться опыта. Не в каждой команде такое бы позволили. А ему дают набираться опыта», — заявил специалист в интервью изданию «Спорт-Экспресс». По мнению Кафанова, слабые результаты «Локомотива» в первой части сезона могут сказаться на психологическом состоянии молодого вратаря.

В нынешней кампании Российской премьер-лиги Худяков провёл 14 игр. «Железнодорожники» находятся на 14-й строчке в турнирной таблице чемпионата.