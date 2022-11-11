Кечинов: «Спартак» сильнее «Локомотива»

Бывший форвард столичного «Спартака» Валерий Кечинов высказался о предстоящей игре «красно-белых» против «Локомотива».

«Матч точно будет непростым, потому что «Локомотиву» деваться некуда — команда в тяжелой ситуации, так что настрой у них будет сумасшедший. Ну а если брать чисто футбольные показатели — состав, игра — то я считаю, что в этом «Спартак» сильнее», – заявил эксперт в интервью «РБ Спорт». По его словам, подопечные Гильермо Абаскаля превосходят соперника по дерби в игровой составляющей, с которой у «железнодорожников» серьёзные проблемы.

Напомним, что последний поединок «Спартака» до перерыва пройдёт завтра на «РЖД Арене». Стартовый свисток назначен на 19:30 по московскому времени.

