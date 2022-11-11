Романцев: «Никогда связи со «Спартаком» не терял»

Легендарный наставник «Спартака» Олег Романцев рассказал о задачах, стоящих перед комитетом ветеранов «красно-белых».

«Я бы не назвал это возвращением, поскольку никогда связи со «Спартаком» не терял», - сказал Романцев «Спорт-Экспресс», перед этим поблагодарив болельщиков за поздравления с возвращением в клуб.

«Что касается задач, то главная из них — помощь тем, кто ковал футбольную славу «Спартака», - добавил Романцев.

Помощь будет как материального, так и медицинского и организационного характера, сказал Олег Иванович. В данный момент идёт работа над уставом, созданием списка футболистов, изучением вопросов и формированием бюджета, поведал председатель комитета.

Под руководством Олега Романцева московский «Спартак» добился многих крупных достижений как на российском, так и на международном уровне. «Красно-белые» являлись самой успешной командой 1990-х годов, в сезоне 1990/91 смогли пробиться в полуфинал Лиги чемпионов УЕФА.

В нынешнем сезоне «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги и является главным конкурентом петербургского «Зенита» в борьбе за золотые медали.