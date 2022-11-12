«Спартак» установил новый рекорд чемпионатов России

В семнадцатом туре российского чемпионата Премьер-лиги московский «Спартак» снова, как и в первом круге, одолел московский «Локомотив» со счетом 2:1. Как оказалось, это был уже 83-й матч кряду в рамках российской Премьер-лиги, в котором московский «Спартак» либо забивает, либо пропускает - иными словами, не играет в нулевую ничью.

А это - новый рекорд турнира. Любопытно, что предыдущее достижение также принадлежало московскому клубу, оно было установлено в 2014-2017 годах и равнялось 82 матчам. В последний раз «Спартак» сыграл в нулевую ничью в июне 2020 года, тогда это случилось в игре с «Уфой».