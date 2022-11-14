Мостовой возмущён назначением Галактионова на пост главного тренера «Локомотива»

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой высказался о назначении Михаила Галактионова на пост главного тренера «Локомотива».

Напомним, ранее московский клуб официально объявил о назначении 38-летнего специалиста на пост наставника команды. В текущем сезоне Галактионов возглавлял «Пари НН», с которым занял 12-е место в турнирной таблице РПЛ после 17 туров, набрав 19 очков.

По мнению Мостового, приглашать тренера, который имел контракт с другим клубом, было некрасиво со стороны руководства «Локомотива».

«Я не понимаю таких назначений. Есть куча свободных тренеров и футбольных людей: Юран, Черевченко, Колыванов, Кержаков», — цитирует Мостового «Чемпионат».

На данный момент «Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков в 17 турах. Ранее «железнодорожниками» руководил немец Йозеф Циннбауэр, а после его увольнения команду временно возглавлял Андрей Фёдоров.