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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мацуев: «У «Спартака» есть все шансы взять чемпионство»

13 Ноября 2022 • 14:24 Комментировать
Локомотив Москва
1:2
Спартак Москва
окончен

Заслуженный артист России и болельщик «Спартака» Денис Мацуев высказался об игре «красно-белых» в первой части нынешнего сезона РПЛ. Напомним, что после 17 туров московская команда расположилась на второй строчке турнирной таблицы чемпионата России, набрав 36 очков.

По мнению Мацуева, «Спартаку» по силам навязать борьбу «Зениту» в споре за чемпионский титул. На данный момент отрыв петербуржцев от «красно-белых» составляет шесть очков. Также пианист похвалил наставника команды Гильермо Абаскаля, отметив, что перед началом сезона трудно было ожидать от 33-летнего испанца таких результатов.

«Абаскалю большой плюс за атмосферу в команде, игру, которая радует болельщиков. У «красно-белых есть все шансы взять чемпионство», — цитирует Мацуева «РБ Спорт».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Денис Мацуев Гильермо Абаскаль
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