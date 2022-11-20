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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ирисметов: «В ЦСКА у Урунова пошла бы игра»

20 Ноября 2022 • 12:23 Комментировать
Локомотив Москва
1:2
Спартак Москва
окончен

Бывший футболист «Спартака» Жафар Ирисметов высказался о полузащитнике сборной Узбекистана Остоне Урунове, который ранее выступал за московский клуб.

Напомним, что в составе «красно-белых» Урунов провёл в общей сложности девять матчей, отметившись в них одним забитым голом. В сентябре текущего года 21-летний футболист перешёл в «Урал», который тоже уже успел покинуть.

По мнению Ирисметова, Урунов не смог проявить себя в «Спартаке», так как ему не подходил стиль игры этой команды.

«Если бы он попал в ЦСКА, то у него пошла бы игра. Не думаю, что деньги повлияли на него. Да, видел его фотографии в Louis Vuitton, но, наверное, всё-таки дело в стиле «Спартака», — приводит слова Ирисметова РИА Новости.

В текущем сезоне Урунов провёл в РПЛ всего два матча, в которых результативными действиями отметиться не сумел.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Остон Урунов Жафар Ирисметов
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