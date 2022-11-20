Ирисметов: «В ЦСКА у Урунова пошла бы игра»

Бывший футболист «Спартака» Жафар Ирисметов высказался о полузащитнике сборной Узбекистана Остоне Урунове, который ранее выступал за московский клуб.

Напомним, что в составе «красно-белых» Урунов провёл в общей сложности девять матчей, отметившись в них одним забитым голом. В сентябре текущего года 21-летний футболист перешёл в «Урал», который тоже уже успел покинуть.

По мнению Ирисметова, Урунов не смог проявить себя в «Спартаке», так как ему не подходил стиль игры этой команды.

«Если бы он попал в ЦСКА, то у него пошла бы игра. Не думаю, что деньги повлияли на него. Да, видел его фотографии в Louis Vuitton, но, наверное, всё-таки дело в стиле «Спартака», — приводит слова Ирисметова РИА Новости.

В текущем сезоне Урунов провёл в РПЛ всего два матча, в которых результативными действиями отметиться не сумел.