Хаджи: «В какой-то момент показалось, что подменили команду»

Бывший администратор московского «Спартака» Александр Хаджи высказался по поводу победы «красно-белых» в матче с «Локомотивом» (2:1).

Специалист признался, что испытывает положительные эмоции касательно итогового результата данного поединка. Однако выступление команды во второй половине встречи Хаджи крайне не удовлетворило.

«Это же безобразие какое! В какой-то момент показалось, что подменили команду», - цитирует Хаджи «Матч ТВ».

Самым тяжёлым моментом в эмоциональном плане Александр Хаджи назвал нереализованный момент нападающего столичного клуба Шамара Николсона.