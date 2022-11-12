Сенников: «Спартак» в матче с «Сочи» действовал пассивно»

Бывший защитник национальной сборной России Дмитрий Сенников высказал своё мнение касательно предстоящего матча «Локомотив» - «Спартак».

Специалист считает, что большие шансы на успех в данном противостоянии имеют «красно-белые» в связи с демонстрацией стабильного уровня игры. Однако в последнее время «красно-зелёные» показывают положительную динамику, отметил бывший футболист. Сенников думает, что для «Спартака» данный матч не окажется лёгкой прогулкой, для того, чтобы заработать три очка, им нужно будет постараться.

«В матче с ЦСКА «Локо» хорошо выглядел, с «Уралом» проявил характер. А «Спартак» в матче с «Сочи» действовал пассивно», - цитирует Сенникова «Чемпионат».