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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сенников: «Спартак» в матче с «Сочи» действовал пассивно»

12 Ноября 2022 • 01:27 Комментировать
Локомотив Москва
...
Спартак Москва
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Через 17 ч. 9 мин.

Бывший защитник национальной сборной России Дмитрий Сенников высказал своё мнение касательно предстоящего матча «Локомотив» - «Спартак».

Специалист считает, что большие шансы на успех в данном противостоянии имеют «красно-белые» в связи с демонстрацией стабильного уровня игры. Однако в последнее время «красно-зелёные» показывают положительную динамику, отметил бывший футболист. Сенников думает, что для «Спартака» данный матч не окажется лёгкой прогулкой, для того, чтобы заработать три очка, им нужно будет постараться.

«В матче с ЦСКА «Локо» хорошо выглядел, с «Уралом» проявил характер. А «Спартак» в матче с «Сочи» действовал пассивно», - цитирует Сенникова «Чемпионат».

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Спартак Москва Дмитрий Сенников
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ЛОКОМОТИВ МОСКВА СПАРТАК МОСКВА
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