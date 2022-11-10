Кавазашвили не стал осуждать Карреру за желание возглавить «Зенит» или ЦСКА

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал желание экс-наставника «красно-белых» Массимо Карреры возглавить ЦСКА или «Зенит».

По мнению Кавазашвили, такой поступок итальянского тренера не станет предательством по отношению к болельщикам «Спартака».

«Вы знаете, что у нас часто футболисты меняют различные клубы, и, если за это возненавидеть человека, тогда надо крепостное право: ты — мой футболист, ты не имеешь права больше нигде никому ничего писать, это частная собственность, что ли? С каких пор? Какие претензии должны иметь болельщики «Спартака», если человек работает в тех клубах, которые его приглашают? Пригласите его в «Спартак», и он с удовольствием придёт в «Спартак», — приводит слова Кавазашвили «ВсеПроСпорт».

Также ветеран отметил, что желание Карреры вернуться в Россию характеризует его как смелого и порядочного человека, которому не страшны санкции со стороны Евросоюза.

Напомним, итальянец возглавлял «Спартак» в период с 2016 по 2018 год. Под его руководством «красно-белые» впервые за 16 лет смогли выиграть чемпионат России.