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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кавазашвили не стал осуждать Карреру за желание возглавить «Зенит» или ЦСКА

10 Ноября 2022 • 10:31 Комментировать
Локомотив Москва
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Спартак Москва
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12.11 19:30

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал желание экс-наставника «красно-белых» Массимо Карреры возглавить ЦСКА или «Зенит».

По мнению Кавазашвили, такой поступок итальянского тренера не станет предательством по отношению к болельщикам «Спартака».

«Вы знаете, что у нас часто футболисты меняют различные клубы, и, если за это возненавидеть человека, тогда надо крепостное право: ты — мой футболист, ты не имеешь права больше нигде никому ничего писать, это частная собственность, что ли? С каких пор? Какие претензии должны иметь болельщики «Спартака», если человек работает в тех клубах, которые его приглашают? Пригласите его в «Спартак», и он с удовольствием придёт в «Спартак», — приводит слова Кавазашвили «ВсеПроСпорт».

Также ветеран отметил, что желание Карреры вернуться в Россию характеризует его как смелого и порядочного человека, которому не страшны санкции со стороны Евросоюза.

Напомним, итальянец возглавлял «Спартак» в период с 2016 по 2018 год. Под его руководством «красно-белые» впервые за 16 лет смогли выиграть чемпионат России.    

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Зенит Анзор Кавазашвили Массимо Каррера
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