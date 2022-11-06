Личка: «Если «Спартак» или другой топ-клуб России захочет купить Сычевого зимой, мы отпустим его»

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка высказался о возможном переходе нападающего Владимира Сычевого в «Спартак».

По словам чешского специалиста, «Оренбург» не станет препятствовать уходу своего лидера в один из топовых российских клубов грядущей зимой.

«Если у Сычевого зимой будет предложение от «Зенита», «Спартака» или ЦСКА, — это будет его лучшим следующим шагом в карьере. Наша работа — воспитывать футболиста, развивать его. Если «Спартак» или другой топ-клуб России захочет купить Сычевого зимой, мы отпустим его к ним», — приводит слова Лички «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 26-летний Сычевой провёл за «Оренбург» 16 матчей, в которых забил 13 голов и отдал две результативные передачи. Отметим, что в данный момент российский форвард занимает второе место в рейтинге лучших бомбардиров РПЛ, отставая от спартаковца Куинси Промеса на два мяча.