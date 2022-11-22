«Фламенго» близок к выкупу Айртона и хочет Клаудиньо

«Фламенго» близок к выкупу у «Спартака» защитника Айртона, сообщает globo.com.

Ранее сообщалось, что бразильский клуб не собирается платить за 25-летнего футболиста 9 миллионов евро и пытается договориться о 6,5 миллионах. По информации источника, «Спартак» устроила такая сумма, и совсем скоро Айртон подпишет с «Фламенго» четырёхлетнее соглашение.

Кроме того, сообщается, что «Фламенго» интересуется полузащитником «Зенита» Клаудиньо, однако пока представители клуба не связывались с игроком.

Напомним, что Айртон выступает за «Фламенго» с конца марта нынешнего года. В составе своей новой команды защитник провёл 41 матч, забив в них два мяча и отдав шесть результативных передач.