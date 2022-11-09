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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Пименов предложил «Локомотиву» обратить внимание на Сычевого

09 Ноября 2022 • 20:57 Комментировать
Локомотив Москва
...
Спартак Москва
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12.11 19:30

Бывший нападающий московского «Локомотива» Руслан Пименов считает, что «железнодорожникам» стоит присмотреться к кандидатуре форварда «Оренбурга» Владимира Сычевого.

Сычевому 26 лет, в текущем сезоне он провел за оренбургский клуб 14 матчей, в которых забил 11 мячей и отдал голевую передачу. Ранее стало известно, что игрок подписал с «Оренбургом» новый контракт сроком до конца 2024 года.

«Подойдёт ли Владимир «Локомотиву»? Нынешним «железнодорожникам» подойдёт любой игрок. Конечно, такой нападающий, как Сычевой, усилит «Локомотив», - цитирует Пименова «РБ Спорт».

Также экс-футболист отметил, что Сычевой поступил верно, согласившись на новый контракт с нынешним клубом, хотя он уже готов к выступлениям за топ-клуб РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Руслан Пименов Оренбург РПЛ Владимир Сычевой
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