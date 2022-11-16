Лоськов будет в тренерском штабе Галактионова

Легенда столичного «Локомотива» Дмитрий Лоськов рассказал о своём будущем под руководством Михаила Галактионова.

«Да, мы продолжаем работу. И я, и Пашинин. Будем работать вместе с Галактионовым», - заявил экс-хавбек «железнодорожников» в интервью изданию «РБ Спорт».

Напомним, что недавно руководство «Локомотива» объявило о назначении тренера молодёжной российской команды. После первой половины Российской премьер-лиги московский коллектив находится на 14-й строчке, набрав всего 13 баллов. Галактионов сменил исполняющего обязанности тренера Андрея Фёдорова.