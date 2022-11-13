Кечинов: «Спартак» выглядел куда сильнее»

В семнадцатом туре российского чемпионата Премьер-лиги московский «Спартак» снова, как и в первом круге, одолел московский «Локомотив» со счетом 2:1. Как оказалось, это был уже 83-й матч кряду в рамках российской Премьер-лиги, в котором московский «Спартак» либо забивает, либо пропускает - иными словами, не играет в нулевую ничью. Бывший нападающий московского клуба Валерий Кечинов поделился своим мнением по итогам матча.

- Согласен, что «Спартак» большую часть времени владел преимуществом, в особенности в первом тайме. Были отличные моменты. Команда забила два гола и выглядела на голову сильнее «Локомотива». Все по делу – «Спартак» выиграл, он был сильнее. Тут без вопросов, - цитирует слова Кечинова Rusfootball.info.