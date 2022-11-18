Баринов: «Ко мне проявляет интерес команда из Турции»

Хавбек столичного «Локомотива» Дмитрий Баринов признался, что к его персоне приковано внимание турецких коллективов.

«Интерес ко мне проявляет команда, играющая в еврокубках. Наверное, можно признаться, что это команда из Турции», — цитирует капитана «железнодорожников» «Матч ТВ». Также опорный полузащитник опроверг любые слухи о желании покинуть Москву.

Ранее «Евро-Футбол.Ру»поделился эксклюзивной информацией о том, что интерес к персоне игрока сборной России проявляет действующий чемпион Турции «Трабзонспор».

В текущей кампании на счету Баринова 19 игр в рамках всех состязаний за родной клуб, в которых он отметился один забитым мячом.