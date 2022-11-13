Нагорных: «Галактионов - один из наиболее перспективных наших тренеров»

Михаил Галактионов официально покинул «Пари НН» и присоединился к московскому «Локомотиву», который занимает четырнадцатое место в турнирной таблице. Галактионова высоко ценят в новом клубе - так, председатель совета директоров «железнодорожников» считает Галактионова одним из самых перспективных тренеров российского футбола.

- Мы провели очень большую работу, чтобы проанализировать тех тренеров, что сегодня у нас есть в России. По мнению очень многих специалистов, одним из наиболее современных и перспективных тренеров у нас является Михаил Галактионов, - цитирует специалиста новостное агентство ТАСС.