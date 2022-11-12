Бышовец рассказал, какими игроками необходимо усилиться «Локомотиву» зимой

Бывший главный тренер «Локомотива» Анатолий Бышовец поделился мнением о том, какие позиции необходимо усилить «железнодорожникам» в зимнее трансферное окно.

По мнению специалиста, «Локомотив» нуждается в усилении каждой из своих линий, в том числе и вратарской.

«Гилерме играет нестабильно, но это связано с тем, что у него нет постоянной игровой практики из-за травм. Надеюсь, что новый главный тренер подумает над всем этим», — приводит слова Бышовца Metaratings.

Также тренер отметил, что нынешние проблемы «железнодорожников» связаны и со сменой руководства клуба по ходу текущего сезона. Напомним, что ранее «Локомотив» покинули спортивный директор Томас Цорн, а также председатель совета директоров Александр Плутник и наставник команды Йозеф Циннбауэр.

Напомним, что после 16 туров москвичи занимают 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков. Свой следующий матч «железнодорожники» проведут сегодня, 12 ноября, против «Спартака». Начало — в 19:30 по московскому времени.