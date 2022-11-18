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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сенников – о Баринове: «Дмитрий достиг определенного уровня»

18 Ноября 2022 • 15:39 Комментировать
Локомотив Москва
1:2
Спартак Москва
окончен

Двукратный чемпион России в составе московского «Локомотива» Дмитрий Сенников высказался о полузащитнике «красно-зелёных» Дмитрие Баринове.

«Дмитрий достиг определённого уровня, и если говорить о следующих шагах в карьере, то в принципе, возможно, уже пора», - цитирует Сенникова «Матч ТВ».

Вместе с тем специалист заметил, что Баринов является лидером «железнодорожников» и будет достаточно трудно оставить команду в такой непростой для неё момент. Если это произойдёт, то, сказал эксперт, хуже всего в данной ситуации придётся самому клубу. Контракт с «Локомотивом» у Баринова истекает грядущим летом, поэтому бывший футболист предположил, что руководство может предпринять шаги по продлению трудового договора со спортсменом, плюс ко всему этот вопрос должен решить и главный тренер команды.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Дмитрий Сенников Дмитрий Баринов
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