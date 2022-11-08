Агент Изидора отреагировал на информацию о возможном уходе своего клиента из «Локомотива»

Эммануэль Лакруа, агент нападающего «Локомотива» Вильсона Изидора, высказался о возможном уходе своего клиента из московского клуба в зимнее трансферное окно.

«Я первый раз слышу об этом. Давит ли на него турнирное положение команды и последние изменения в руководстве? Вильсон очень хорошо чувствует себя в Москве», — цитирует агента Metaratings.

Ранее сообщалось, что 22-летний француз может покинуть «Локомотив» грядущей зимой.

Изидор перешёл в московский клуб в январе нынешнего года из «Монако» за 3,5 миллиона евро. В текущем сезоне форвард провёл в составе «железнодорожников» 15 матчей, забив в них два гола и отдав четыре результативные передачи.