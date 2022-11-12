Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мостовой: «Спартак» имел преимущество в первом тайме»

12 Ноября 2022 • 23:04 Комментировать
Локомотив Москва
1:2
Спартак Москва
окончен

В семнадцатом туре российского чемпионата Премьер-лиги московский «Спартак» снова, как и в первом круге, одолел московский «Локомотив» со счетом 2:1. Как оказалось, это был уже 83-й матч кряду в рамках российской Премьер-лиги, в котором московский «Спартак» либо забивает, либо пропускает - иными словами, не играет в нулевую ничью.

Бывший полузащитник московского клуба Александр Мостовой поделился своим мнением по итогам матча.

- В первом тайме «Спартак» имел преимущество, хотя «Локомотив» не заслуживал счета 0:2. Мне кажется, их вратарь привез совершенно ненужный пенальти. Во втором тайме «Локомотив» перехватил инициативу и мог забить второй гол, у них был хороший для этого момент, - цитирует слова Мостового новостное агентство ТАСС.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Спартак Москва Александр Мостовой
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Торпедо Москва Торпедо Москва
Зенит Зенит
0
2
Видео
Окончен
Локомотив Москва Локомотив Москва
Спартак Москва Спартак Москва
1
2
3.95 3.75 1.92
Видео
13.11.22 в 14:00
Оренбург Оренбург
Краснодар Краснодар
2.43 3.75 2.75
Видео
13.11.22 в 16:30
Химки Химки
Сочи Сочи
4.50 3.95 1.78
Видео
13.11.22 в 19:30
Динамо Москва Динамо Москва
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
2.85 3.65 2.41
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 12 Ноября
23:28 · Россия. Премьер-лига
Тикнизян: «Игра с ЦСКА была на том уровне, как и второй тайм со «Спартаком»
23:19 · Россия. Премьер-лига
Николаев – о Худякове: «Поведение самого вратаря, наверное, заслуживало акцентированной беседы со стороны арбитра»
23:12 · Россия. Премьер-лига
Зиньковский – о матче с «Локомотивом»: «Игрой порадовали и выиграли»
23:04 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «Спартак» имел преимущество в первом тайме»
23:03 · Россия. Премьер-лига
Рахимов: «После 60‑й минуты «красно-зелёные» немного отпустили всё это, и у «Спартака» появились моменты»
22:55 · Россия. Премьер-лига
Джикия решил не ставить оценку «Спартаку» по итогам первого круга
22:54 · Россия. Премьер-лига
Как «Спартак» переиграл «Локомотив» - видео видео
22:54 · Россия. Премьер-лига
Чернов: «Всех болельщиков можно поздравить с победой»
22:51 · Россия. Премьер-лига
Фёдоров: «В первом тайме сыграли робко»
22:45 · Россия. Премьер-лига
Билялетдинов: «Порыв у «Локомотива» был в концовке, чтобы спасти матч»
22:42 · Россия. Премьер-лига
Джикия: «Выиграли, всё хорошо, давайте от позитива»
22:37 · Россия. Премьер-лига
Временный тренер «Локомотива» игнорирует рекомендации легенд клуба
22:31 · Россия. Премьер-лига
Шалимов – об игре «Локомотив» - «Спартак»: «Матч трудный»
22:19 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» установил новый рекорд чемпионатов России
22:16 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» поздравил Абаскаля с круглой датой
Все новости
Рекомендуем