Мостовой: «Спартак» имел преимущество в первом тайме»

В семнадцатом туре российского чемпионата Премьер-лиги московский «Спартак» снова, как и в первом круге, одолел московский «Локомотив» со счетом 2:1. Как оказалось, это был уже 83-й матч кряду в рамках российской Премьер-лиги, в котором московский «Спартак» либо забивает, либо пропускает - иными словами, не играет в нулевую ничью.

Бывший полузащитник московского клуба Александр Мостовой поделился своим мнением по итогам матча.

- В первом тайме «Спартак» имел преимущество, хотя «Локомотив» не заслуживал счета 0:2. Мне кажется, их вратарь привез совершенно ненужный пенальти. Во втором тайме «Локомотив» перехватил инициативу и мог забить второй гол, у них был хороший для этого момент, - цитирует слова Мостового новостное агентство ТАСС.