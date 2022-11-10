Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бояринцев: «Локомотив» вполне может навязать борьбу «Спартаку», это дерби»

10 Ноября 2022 • 21:58 Комментировать
Локомотив Москва
...
Спартак Москва
1 4.15 X 3.95 2 1.80
12.11 19:30

Финалист Кубка России в составе московского «Спартака» Денис Бояринцев высказался по поводу предстоящего матча между столичным «Локомотивом» и «красно-белыми».

«Думаю, что «Локомотив» вполне может навязать борьбу «Спартаку». Это дерби, болельщики заполнят трибуны – это станет дополнительным стимулом. Мне кажется, что «красно-белым» надо опасаться «железнодорожников», не расслабляться», - приводит слова Бояринцева Bet On Mobile.

Специалист отметил, что в составе «Локомотива» присутствуют качественные игроки. Несмотря на то, что в данный момент команда находится в зоне стыковых матчей, видно, что дисциплина у «железнодорожников» стала намного лучше, сказал Бояринцев. «Красно-белым» же очень нежелательно играть даже вничью, если коллектив хочет и дальше претендовать на золотые медали, считает футболист.

После 16 проведённых матчей в чемпионате России «красно-зелёные», имея в своём активе 13 очков, занимают 14 место в турнирной таблице. «Спартак» же с 33 баллами располагается на второй позиции и является главным конкурентом петербургского «Зенита» в борьбе за чемпионство.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Спартак Москва Денис Бояринцев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛОКОМОТИВ МОСКВА СПАРТАК МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
11.11.22 в 19:00
Пари НН Пари НН
Ахмат Ахмат
2.60 3.70 2.60
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 10 Ноября
22:25 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис: «Дзюба — лучший нападающий России на данный момент»
22:05 · Россия. Премьер-лига
Бывшая супруга Андрея Аршавина Юлия Барановская рассказала о тяготах воспитания дочери
21:58 · Россия. Премьер-лига
Бояринцев: «Локомотив» вполне может навязать борьбу «Спартаку», это дерби»
21:25 · Россия. Премьер-лига
Кечинов считает, что «Спартак» во всём превосходит «Локомотив»
21:03 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили: «Говоря о Сычевом можно всегда вспомнить пример Сергеева» 1
20:30 · Россия. Премьер-лига
Аршавин заявил, что надеется на продолжение карьеры Чистякова в «Зените»
19:55 · Молодёжное первенство
​Игрок «Спартака» избежал ареста за оскорбление ЦСКА 2
19:47 · Россия. Премьер-лига
Валерий Баринов считает, что «Локомотив» может обыграть «Спартак»
19:21 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв предположил, с каким счётом закончится дерби «Динамо» - ЦСКА
19:20 · Россия. Премьер-лига
​Названо условие, при котором ЦСКА попробует подписать Сычевого 1
19:11 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили: Нельзя сравнивать Кокорина с Дзюбой
18:52 · Россия. Премьер-лига
Тарханов считает, что Дзюба мог бы помочь ЦСКА
18:45 · Россия. Премьер-лига
Булыкин: Хочется, чтобы Сычевой не попал в ту ситуацию, в которой оказался Агаларов
18:27 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили: «Я не верю, что ЦСКА мог взять себе Дзюбу»
18:21 · Россия. Премьер-лига
Шунин и Гагнидзе смогут сыграть с ЦСКА
Все новости
Рекомендуем