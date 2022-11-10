Бояринцев: «Локомотив» вполне может навязать борьбу «Спартаку», это дерби»

Финалист Кубка России в составе московского «Спартака» Денис Бояринцев высказался по поводу предстоящего матча между столичным «Локомотивом» и «красно-белыми».

«Думаю, что «Локомотив» вполне может навязать борьбу «Спартаку». Это дерби, болельщики заполнят трибуны – это станет дополнительным стимулом. Мне кажется, что «красно-белым» надо опасаться «железнодорожников», не расслабляться», - приводит слова Бояринцева Bet On Mobile.

Специалист отметил, что в составе «Локомотива» присутствуют качественные игроки. Несмотря на то, что в данный момент команда находится в зоне стыковых матчей, видно, что дисциплина у «железнодорожников» стала намного лучше, сказал Бояринцев. «Красно-белым» же очень нежелательно играть даже вничью, если коллектив хочет и дальше претендовать на золотые медали, считает футболист.

После 16 проведённых матчей в чемпионате России «красно-зелёные», имея в своём активе 13 очков, занимают 14 место в турнирной таблице. «Спартак» же с 33 баллами располагается на второй позиции и является главным конкурентом петербургского «Зенита» в борьбе за чемпионство.