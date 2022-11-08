Изидор: «После тренировок в «Монако» задерживался вместе с Головиным»

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор рассказал, как в период своих выступлений за «Монако» оставался после тренировок с российским полузащитником монегасков Александром Головиным, чтобы отработать свой фирменный удар.

«У меня всего два любимых гола за «Локомотив». Первый — мяч, что я забил «Спартаку». Ну и конечно же гол в ворота «Пари НН». Оба мяча я забил в своей любимой манере. В последнее время у меня не всегда хватает времени, чтобы тренировать этот удар. В «Монако» задерживался на поле на целый час. И часто вместе со мной оставался Александр Головин», — цитирует Изидора «Матч ТВ».

Напомним, Изидор перешёл в «Локомотив» в январе нынешнего года. В текущем сезоне форвард провёл в составе «красно-зелёных» 15 матчей, забив в них два гола и отдав четыре результативные передачи.