Нападающий московского «Локомотива» Вильсон Изидор может сменить клубную прописку. По информации сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», 22-летний французский футболист, вероятно, покинет стан «железнодорожников» уже в предстоящее трансферное окно.

Напомним, нападающий перебрался в «Локомотив» в январе этого года из «Монако». В текущем сезоне Изидор принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми голами и записал в свой актив четыре результативные передачи. Действующее трудовое соглашение игрока с «красно-зелеными» рассчитано до конца июня 2026 года.