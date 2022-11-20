Ковтун: «В «Спартаке» делают ставку на наших ребят, которые прибавляют»

Бывший игрок сборной России Юрий Ковтун высказался о чемпионской гонке РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом». Напомним, что после 17 туров петербуржцы опережают «красно-белых» в турнирной таблице российского чемпионата на шесть очков.

По мнению Ковтуна, «Спартаку» по силам отыграть это отставание и включиться в борьбу за чемпионский титул. Также эксперт отметил, что многое будет зависеть от зимнего трансферного окна, в период которого московскому клубу предстоит правильно определить нужного футболиста, чтобы встроить его в командную игру.

«Сейчас команды уйдут на большую паузу, а мы посмотрим, как они себя проявят во время зимнего трансферного окна. В «Спартаке» делают ставку на наших ребят, которые прибавляют, плюс интересная работа тренерского штаба Абаскаля», — цитирует Ковтуна «РБ Спорт».