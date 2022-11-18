Агент Бальде: «Когда Кейта наберёт оптимальную форму, он будет одним из лучших в РПЛ»

Федерико Пасторелло, представитель форварда столичного «Спартака» Кейта Бальде, рассказал о способностях своего клиента.

«Когда Бальде наберёт оптимальную форму, он будет одним из лучших в РПЛ. В «Спартаке» ждут его возвращения», — заявил итальянский агент в интервью изданию Sport24.

Напомним, что сенегалец был отстранён за нарушение соблюдения правил допинг-контроля, из-за чего игрок провёл в составе «красно-белых» только одну игру. В середине ноября бывший футболист «Интера», «Монако» и «Лацио» вновь приступил к тренировкам.

Следующая игра «Спартака» в рамках РПЛ пройдёт 4 марта следующего года. Соперником станет «Урал».