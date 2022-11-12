Тикнизян: «Игра с ЦСКА была на том уровне, как и второй тайм со «Спартаком»

Защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян высказался по поводу поражения от московского «Спартака» (1:2).

«Игра с ЦСКА была на том уровне, как и второй тайм со «Спартаком». Что мешает играть так постоянно? Не могу сказать», - сказал Тикнизян журналистам.

Футболист считает, что каждый участник команды, от игрока до члена руководства, обязан искать причины поражений в себе и делать это каждый поединок.

О каких-либо переменах в клубе коллектив совершенно не думает и проводит тренировки в плановом режиме, сказал Тикнизян.

Уже завтра подмосковные «Химки» могут отправить «Локомотив» в зону вылета.