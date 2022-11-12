Экс-игрок «Спартака» Максим Деменко в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» высказался о предстоящем матче 17-го тура РПЛ с «Локомотивом».

- Многие эксперты предрекают победу «Спартака» в один мяч. Согласны с таким мнением?

- Хотелось бы, чтобы «Спартак» не потерял очки, и была максимальная борьба. Понятно, что у гостей шансы предпочтительнее, хотя сейчас никто не знает, чего ожидать от «железнодорожников». Игра будет явно не простая для «красно-белых».

- Разгрома мы сегодня не увидим?

- Почему? Все может быть в футболе. Все зависит от мастерства футболистов, забьют ли они быстро.

- «Спартак» слабо провел игру с «Сочи», потерял очки. Это дает надежды «Локомотиву»?

- Хозяева понимают, что проигрывать им нельзя. Они будут выходить и биться. Но «Спартаку» очень важно будет победить, и для этого надо первыми забивать, потому что «Локомотив» может упереться. По игрокам это неплохая команда. Правда, сейчас там нет дисциплины. Поэтому им, конечно, нужен новый тренер, который бы привел это в порядок. А для «Спартака» важно будет не потерять очки. Надо будет надавить на соперника в первые 20-25 минут, забить, и тогда команда может добиться крупной победы.

- «Локомотив» сейчас не в очень хорошем функциональном состоянии. Команды часто не хватает на всю игру. Можно предполагать, что ставку он сделает на первый тайм?

- Может быть. Такие команды непредсказуемые. Да, они сейчас находятся внизу таблицы, но все равно это не тот клуб, который легко отдаст очки. Тем более «Спартаку». Ребята будут стараться играть на максимуме и гостям важно начать с первых минут здорово, не как с «Сочи», когда они забили, а потом пропустили. Многие сетовали на плохое поле, но все находились в одинаковых условиях.

- Как думаете, выпустит ли Абаскаль в стартовом составе Соболева и Николсона, как в матче первого круга с «Локомотивом» и большинстве последующих игр?

- Тренер видел, что что-то не получается в последних встречах. Соболев перестал забивать. Была его ранняя замена в матче с «Сочи». Возможно, это связано с физическим состоянием или эмоциональным. Так что все может быть. Не исключаю, что на два тайма будет разная тактика впереди.

- За счет чего «Локомотив» может противостоять «Спартаку»?

- Он может противостоять только в том случае, если ребята сами смогут объединиться. Все знают, что команду, скорее всего, примет Галактионов в перерыве. Футболисты сейчас захотят максимально себя проявить.

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- Что думаете об этом возможном назначении?

- Это молодой, интересный тренер со своей методикой. Другой вопрос, справится ли он с иностранцами, сумеет ли создать хороший микроклимат. Если смотреть на «Пари НН», мы видим, что тренер достаточно уверен в себе, Галактионов получил там хороший опыт. Но в «Локомотиве» будет другая ситуация. Сможет ли он найти ключики к игрокам? Мне кажется, что сможет. У «Локомотива» есть хорошие футболисты. Надо только наладить микроклимат. Видно, что сейчас есть такая проблема.

- Вы видите какое-то улучшение после ухода немецкого штаба?

- По тем матчам, что мы видим, тренер пытается объединить игроков, ребята начинают высказываться. Очень важно, когда команда попадает в такую ситуацию, найти точки соприкосновения между молодыми и ветеранами.

- Главный тренер постоянно перекраивает оборону «Локомотива». Это сейчас основная проблема команды?

- Да. Все зависит от обороны. Здесь есть проблемы. Ребята допускают ошибки в защите, и из-за этого команда не может показать свою игру.

Елена Григорьевская