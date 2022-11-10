Жиго не вернётся в «Спартак»

Защитник «Марселя» Самуэль Жиго не вернётся в московский «Спартак». Ранее несколько источников сообщили, что «красно-белые» заинтересованы в подписании французского футболиста. В клубе недовольны игрой Михи Мевли и планируют расстаться с защитником.

По сведениям «РБ Спорт», «Спартак» не рассматривает вариант с возвращением 29-летнего игрока. Напомним, Жиго защищал цвета столичного клуба с 2018 по 2022 год и выиграл Кубок России.

В текущем сезоне защитник принял участие в 14 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился двумя забитыми мячами. Контракт Жиго с «Марселем» рассчитан до 2025 года.