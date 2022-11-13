Магкеев – о ситуации с Промесом: «Надо было эмоций дать команде»

Полузащитник столичного «Локомотива» Станислав Магкеев прокомментировал ситуацию, возникшую у него с форвардом московского «Спартака» Куинси Промесом во время проигранного матча (1:2).

«Надо было эмоций дать команде», - приводит слова Магкеева «Спорт-Экспресс».

После данного поединка «железнодорожники» рискуют всерьёз оказаться в зоне вылета перед уходом на зимний перерыв. Это может произойти в том случае, если 13 ноября подмосковные «Химки» обыграют на домашнем поле «Сочи». При данном раскладе «красно-зелёные» опустятся на 15 строчку в турнирной таблице чемпионата России.

До паузы в сезоне клубу предстоит провести два поединка в Фонбет Кубке России.