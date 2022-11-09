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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Баженов — о Каррере: «Так бывает, что для некоторых людей это просто профессия»

09 Ноября 2022 • 14:51 Комментировать
Локомотив Москва
...
Спартак Москва
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12.11 19:30

Менеджер «Спартака» по игрокам в аренде Никита Баженов высказался о словах Массимо Карреры, который не исключил работу в ЦСКА или «Зените». Напомним, 58-летний итальянский тренер возглавлял «красно-белых» с 2016 по 2018 год.

«У меня ничего не перевернется, если он станет тренером какой-либо команды. Так бывает, что для некоторых людей это просто профессия», — приводит слова Баженова «Чемпионат».

Функционер заявил, что ему трудно представить работу после «Спартака» в ЦСКА, но есть люди, у которых имеется другое мнение, это нужно понимать.

После 16 туров «Спартак» занимает второе место в РПЛ, набрав 33 очка.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Никита Баженов Массимо Каррера
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