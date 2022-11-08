Нападающий московского «Локомотива» Педро Габриэль должен вернуться в заявку своей команды на матч со «Спартаком». Об этом сообщает сетевое издание «Евро-Футбол.Ру».

Предполагается, что завтра футболист вернётся в общую группу и постарается доказать тренерскому штабу свою полезность. Близкий к ситуации источник дал понять, что бразилец постоянно жаловался на холод, что в совокупности с разногласиями с тренерским штабом стало причиной отстранения.

При этом также сообщается, на текущий момент покидать Россию Педро Габриэл не намерен и не рассматривает варианты в Бразилии.