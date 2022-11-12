Бояринцев дал совет «Спартаку» перед игрой с «Локомотивом»

Бывший игрок «Спартака» Денис Бояринцев поделился ожиданиями от матча 17-го тура РПЛ, в котором «красно-белые» встретятся с «Локомотивом».

По мнению эксперта, «железнодорожники», которые на сегодняшний день занимают 14-е место в турнирной таблице РПЛ, не захотят отдавать очки фавориту и будут играть только на победу. Бояринцев считает, что «красно-белым» следует обратить особое внимание на контроль мяча на своей половине поля.

«Спартаку» нужно быть осторожным в контроле мяча на своей половине поля, «Локомотив» может качественно сыграть в высоком прессинге, а голевые ошибки происходят именно под таким давлением», — цитирует Бояринцева «РБ Спорт».

Кроме того, бывший спартаковец выразил мнение, что в матче 16-го тура против «Сочи» (1:1) «Спартаку» не хватило разнообразия в атаке. По мнению Бояринцева, тренерскому штабу команды стоит задуматься над тем, чтобы выпустить полузащитника Антона Зиньковского с первых минут встречи.

Матч «Локомотив» — «Спартак» состоится сегодня, 12 ноября. Начало — в 19:30 по московскому времени.