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Сразу двое легионеров могут покинуть «Локомотив» грядущей зимой эксклюзив

15 Ноября 2022 • 03:09 Комментировать
Локомотив Москва
1:2
Спартак Москва
окончен

Московский «Локомотив» может лишиться сразу двоих игроков грядущей зимой, сообщают внутренние источники «Евро-Футбол.ру». Речь идет о двоих нападающих - гвинейце Франуса Камано и бразильце Педриньо. И, если о последнем известно, что он собирается на родину, то насчет Камано ясности нет. Он выступает за «Локомотив» с 2020 года, ранее Камано защищал цвета французских клубов «Бастия» и «Бордо».

Все это означает, что новому тренеру «железнодорожников» предстоит сразу же решать задачу усиления нападения, хотя его в любом случае пришлось бы как-то укреплять, потому что за первую часть сезона «Локомотив» забил лишь двадцать голов - это третий с конца результат.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Педриньо Франсуа Камано
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