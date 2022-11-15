Московский «Локомотив» может лишиться сразу двоих игроков грядущей зимой, сообщают внутренние источники «Евро-Футбол.ру». Речь идет о двоих нападающих - гвинейце Франуса Камано и бразильце Педриньо. И, если о последнем известно, что он собирается на родину, то насчет Камано ясности нет. Он выступает за «Локомотив» с 2020 года, ранее Камано защищал цвета французских клубов «Бастия» и «Бордо».

Все это означает, что новому тренеру «железнодорожников» предстоит сразу же решать задачу усиления нападения, хотя его в любом случае пришлось бы как-то укреплять, потому что за первую часть сезона «Локомотив» забил лишь двадцать голов - это третий с конца результат.