Билялетдинов: «Порыв у «Локомотива» был в концовке, чтобы спасти матч»

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Ринат Билялетдинов высказал своё мнение о поражении бывшей команды от столичного «Спартака» (1:2).

«Как и говорил до матча, порыв у «Локомотива» был в концовке, чтобы спасти матч, но постоянно какие-то проколы», - цитирует Билялетдинова «Матч ТВ».

Специалист связал такие ошибки, как неграмотная обработка мяча, далеко отпущенный игровой снаряд и неустойчивость на ногах с эмоциональной составляющей.

«Железнодорожники» после поражения продолжают находиться в зоне стыковых матчей, однако могут опуститься и в зону вылета, что в данный момент зависит от подмосковных «Химок».